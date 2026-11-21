В Саратовской области при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина продолжится развитие сельских территорий.



Напомним, решение о финансировании данного направления принято при рассмотрении депутатами Госдумы проекта федерального бюджета во втором чтении. Суммарно на капремонт дорог, строительство и ремонт образовательных, культурных и спортивных учреждений, возведение малоэтажных жилых комплексов в Саратовской области предусмотрено 3 млрд 565,6 млн рублей.



Список объектов, попавших в программы развития сельских территорий в 2027-2029 годах, опубликовал паблик «Володин Саратов». В перечне - капремонт школы № 1, Дворца культуры, стадиона в Калининске; строительство спортзала на территории школы № 3 Красного Кута; капремонт детского сада № 5, Дома культуры, библиотеки, ФОКа, ветстанции в Ровном. Многоэтажный дом для специалистов построят в Аткарске; малоэтажные жилые комплексы появятся в селах Базарно-Карабулакского, Балашовского, Духовницкого, Ивантеевского, Новобурасского, Пугачевского, Турковского районов. Кроме того, будут отремонтированы десятки участков дорог.