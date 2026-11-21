Обнародован список учреждений здравоохранения, которые будут построены и капитально отремонтированы в Саратовской области в 2027-2029 годах.



Напомним, финансирование на эти цели выделено при рассмотрении проекта федерального бюджета во втором чтении при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. На возведение ФАПов и ремонт саратовских поликлиник суммарно на три года предусмотрено 5 млрд 49,7 млн рублей.



Список медучреждений опубликовал канал «Володин Саратов». В регионе капитально отремонтируют и введут в эксплуатацию в следующем году 6 отделений и зданий поликлиник; в 2028-м - 10 медучреждений; в 2029-м - 4. Кроме того, за три года будут построены 30 фельдшерско-акушерских пунктов. В Энгельсе возведут и введут в эксплуатацию в 2029 году поликлинику на 750 мест и детское поликлиническое отделение в поселке Приволжском.