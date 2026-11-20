До конца текущего года лимит Пушкинской карты для приобретения билетов в кино увеличен на 300 рублей. Таким образом, общий лимит составил 5300 рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Российской Федерации. ВТБ как банк-оператор программы реализовал техническую составляющую по расширению лимита.

Дополнительные средства по Пушкинской карте молодые люди могут потратить на билеты на российские кинопремьеры: лимит на кино увеличен до 2300 рублей. Кино остается одним из востребованных направлений программы: ежегодно на него приходится до 50% всех билетов, приобретенных по Пушкинской карте.



«Молодые люди зачастую успевают потратить почти весь лимит по Пушкинской карте к декабрю, при этом в последние месяцы года выходят яркие кинопремьеры, театральные постановки или выставки. Увеличение лимита – это еще один приятный повод встретиться с друзьями на премьере в кино, погрузиться в культуру и найти новые темы для обсуждения. Мы обеспечили техническую реализацию по обновлению лимитов, чтобы «пушкинисты» смогли посетить самые интересные события до конца года», – отметил Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.



Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно.