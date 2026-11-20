До конца текущего года лимит Пушкинской карты для приобретения билетов в кино увеличен на 300 рублей. Таким образом, общий лимит составил 5300 рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Российской Федерации. ВТБ как банк-оператор программы реализовал техническую составляющую по расширению лимита.
Дополнительные средства по Пушкинской карте молодые люди могут потратить на билеты на российские кинопремьеры: лимит на кино увеличен до 2300 рублей. Кино остается одним из востребованных направлений программы: ежегодно на него приходится до 50% всех билетов, приобретенных по Пушкинской карте.
«Молодые люди зачастую успевают потратить почти весь лимит по Пушкинской карте к декабрю, при этом в последние месяцы года выходят яркие кинопремьеры, театральные постановки или выставки. Увеличение лимита – это еще один приятный повод встретиться с друзьями на премьере в кино, погрузиться в культуру и найти новые темы для обсуждения. Мы обеспечили техническую реализацию по обновлению лимитов, чтобы «пушкинисты» смогли посетить самые интересные события до конца года», – отметил Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно.
Расширение лимита на кино по Пушкинской карте прошло при поддержке банка
До конца текущего года лимит Пушкинской карты для приобретения билетов в кино увеличен на 300 рублей. Таким образом, общий лимит составил 5300 рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Российской Федерации. ВТБ как банк-оператор программы реализовал техническую составляющую по расширению лимита.