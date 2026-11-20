За сутки в Саратовской области сбили 10 пешеходов. Госавтоинспекция Саратова призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными!

В Аткарске 39-летняя женщина за рулем «Шевроле» сбила 70-летнюю женщину, в Энгельсе под колеса «Митцубиси» под управлением 39-летнего мужчины попала 29-летняя девушка, в Балашове 49-летняя женщина на «Тойоте» сбила 33-летнего мужчину.



В Саратове сбили 45-летнего мужчину на улице Зарубина, 61-летнюю женщину — на Соколовогорской улице, 68-летнюю женщину — на улице Антонова, 74-летнюю женщину — на улице Бардина. Утром 20 ноября водитель «Хавал» сбил 25-летнюю девушку.

Всех пострадавших госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Насмерть сбили пешеходов на улицах Тархова и Шелковичная.