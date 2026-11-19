В ходе очередной поездки в зону проведения СВО депутат Саратовской городской Думы Илья Синицын передал военнослужащим 104-й десантно-штурмовой дивизии автомобиль.



«Техника на передовой помогает оперативно перемещаться, доставлять личный состав, снаряжение и решать повседневные задачи. Автомобиль уже доставлен к месту дислокации.



Также в составе гуманитарного груза переданы средства первой необходимости, сухие пайки, продукты, окопные свечи, письма и детские рисунки — тёплые весточки поддержки для наших бойцов.



Благодарю партийный проект „Женское движение Единой России“ Саратовской области и МОУ „СОШ № 106“ за участие в сборе помощи. Такие инициативы объединяют людей и помогают чувствовать связь с теми, кто сегодня на передовой», — отметил Илья Синицын.



Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии «Единая Россия».