За девять месяцев 2026 года сотрудники российских компаний вместе с работодателями направили на формирование корпоративной пенсии в НПФ ВТБ почти 6 млрд рублей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных компании.



Фонд реализует такие программы для более чем 1 000 российских компаний — из топливно-энергетического, финансового, производственного и других секторов экономики.



Работодатели используют корпоративные пенсионные программы как инструмент удержания и мотивации персонала, а сотрудники формируют накопления при поддержке компании и с инвестиционным доходом от фонда. «Мы видим, что с каждым годом вовлечённость работников в такие программы растёт», — отметил коммерческий директор ВТБ Пенсионный Фонд Егор Шкерин.



С помощью НПФ ВТБ на дополнительную пенсию при финансовой поддержке работодателей копят более 65 000 человек. Самая массовая группа участников — работники в возрасте от 46 до 55 лет, на них приходится почти 33%. На возрастную группу от 36 до 45 лет приходится почти 27% участников, на молодёжь от 18 до 35 лет — 17,5%.



География участников охватывает всю страну — от Калининграда до Дальнего Востока. В 2026 году к программам чаще всего подключались работники компаний из Приволжского, Уральского и Северо-Западного округов.