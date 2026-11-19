Три человека погибли на территории Красноармейского района Саратовской области в результате атаки с воздуха. Еще двое получили ранения, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Губернатор уточнил, информация о погибших относится к Красноармейскому, а не к Екатериновскому району.

«Есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Погибло 3 человека, два человека получили ранения», — сообщил глава региона.

По данным ГУ МЧС региона, в 16:24 по местному времени на территории Саратовской области наступил отбой ракетной опасности.