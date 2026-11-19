Сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщили о дополнительном финансировании ряда объектов на территории Саратовской области. Решение найдено в рамках рассмотрения проекта федерального бюджета во втором чтении.
В их числе:
- реставрация Театра оперы и балета — 2 млрд 332 млн рублей на завершение работ;
- реставрация Гарнизонного дома офицеров — 301,6 млн рублей;
- реконструкция дорожной развязки на Стрелке — 3 млрд рублей;
- строительство путепровода в районе Зуборезного — 1 млрд 367,1 млн рублей;
- создание Филиала Академии МВД в Саратове — 1 млрд 49 млн рублей;
- строительство мостового перехода через Волгу (Южный обход Саратова) — 32 млрд 57,4 млн рублей;
- завершение строительства обхода вокруг Пугачева — 3 млрд 91 млн рублей;
- строительство 4 путепроводов на федеральных дорогах — 4 млрд 154,5 млн рублей.
- строительство аэропорта в Балаково — 6 млрд 395,6 млн рублей (в течение трех лет — 2027, 2028, 2029 годов);
- реализация второго этапа модернизации городского трамвая (модернизация трамвайных маршрутов № 11, 4, 10 и 7, реконструкция Кировского и Заводского депо) — 5 млрд 342,6 млн рублей.
- реализация второго этапа создания Парка покорителей космоса (строительство многофункционального Образовательного центра «Мир») — 6 млрд 900 млн рублей.