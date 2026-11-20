На базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась деловая игра «Бизнес-симуляция: производство, рынок и финансы» в рамках реализации Стратегии развития модели региональной сети образовательных организаций Саратовской области в кластере «Экономика перспектив и достижений».

В деловой игре приняли участие 193 школьника: 127 человек посетили институт очно и 66 присоединились в онлайн-формате.

В ходе мероприятия школьники примерили на себя роль директоров предприятий и приступили к разработке мер по преодолению упадка города. Получив стартовый капитал в размере 500 тысяч рублей, они поэтапно выстраивали производственную цепочку: нанимали рабочих, приобретали станки и арендовали склады в условиях рыночной экономики. Участникам предстояло не только организовать выпуск товаров, но и с учётом закона спроса рассчитать цену таким образом, чтобы реализовать всю продукцию без остатков. Кроме того, им необходимо было контролировать финансы: оценивать риски кредитов, определять выгоду вкладов и учитывать продажу акций, поскольку в финале предусматривалась выплата дивидендов.

Ребята с первых минут включились в роль управленцев, активно обсуждали решения в командах, дискутировали о ценах и стремились просчитать риски на несколько шагов вперед. Учащиеся отметили, что тема вызвала у них значительный интерес.

По итогам игры места распределились следующим образом:

1 место — МОУ «СОШ р.п. Озинки» Озинского района Саратовской области;

2 место — МОУ «СОШ № 33 имени П.А. Столыпина»;

3 место — МАОУ «Лицей № 3 имени А.С. Пушкина».

Команда школы МОУ «СОШ р.п. Озинки» поделилась мнением о прошедшем мероприятии: «Игра произвела на нас огромное впечатление! Мы как будто действительно запустили собственный бизнес: сами решали, что производить и кому продавать. Все было наглядно и понятно. Мы договаривались, спорили, находили компромиссы. Здорово осознавать, что от твоих решений зависит успех всей команды. Игра захватывает дух!».

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