На этой неделе одни товары прибавили в стоимости, а другие, наоборот, стали доступнее. Разбираемся, что именно подорожало и подешевело, и как это может сказаться на покупках, сообщает издание novosti-saratova.ru

Что стало дороже сильнее всего





Главным «локомотивом» роста оказался черный байховый чай. За семь дней его средняя цена увеличилась сразу на 120 рублей за килограмм и составила 1180,8 рубля. При этом в начале ноября чай, наоборот, снижался — из-за такой волнообразной динамики цены и напоминают «пилу».



Далее подорожали и другие категории. Молочные продукты и сладости выросли примерно на 10–18 рублей за килограмм:



Сливочное масло— до 1056,96 рубля;

Сыры (твердые, полутвердые, мягкие) — до 863,4 рубля;

Творог — до 418,69 рубля;

Сметана — до 356,43 рубля;

Печенье — до 292,82 рубля.





По оценкам специалистов, рост мог быть связан с изменением закупочных цен у поставщиков, ростом логистических расходов и пересмотром промоусловий в крупных торговых сетях.



Какие товары подешевели





Из перечня социально значимых позиций единственным заметно снизившимся продуктом стала мороженая неразделанная рыба. Она стала дешевле на 11 рублей, а средняя цена теперь — 305,67 рубля за килограмм.



Если смотреть шире





В целом по Саратовской области стоимость минимального продуктового набора в сентябре 2026 года составила 6604,36 рубля — на 459 рублей больше, чем год назад.



Для ориентира: килограмм пшеничного хлеба в ноябре стоит в среднем 93,5 рубля, что почти в два раза превышает уровень пятилетней давности (в 2021-м — около 52 рублей). Сливочное масло за пять лет подорожало почти на 70%: с 611 рублей в ноябре 2021-го до 1038 рублей к ноябрю 2026-го.



При этом регион по-прежнему остается среди территорий с одной из самых низких цен на продуктовую корзину — дешевле только в Мордовии.





Что это значит для покупателя





Удорожание чая, масла и молочной продукции — это не просто цифры в отчетах, а вполне конкретная нагрузка на семейный бюджет. К примеру, килограмм масла за 1057 рублей и чай за 1181 рубль — это уже ощутимо, особенно если привычные покупки регулярные.



Снижение цены на рыбу, напротив, может стать хорошей возможностью разнообразить рацион. А если сравнивать с общей ситуацией по стране, саратовцам повезло: минимальный набор продуктов здесь остается одним из самых доступных в России.



Совет: следите за акциями в крупных сетях — часть изменений цен специалисты связывают с корректировкой скидочных программ. И помните: подешевевшие товары выгоднее всего приобретать сразу, пока цена снова не поднялась.