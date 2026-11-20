За девять месяцев 2026 года женщины подали почти 18 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков — на 19% больше, чем годом ранее. Это заметно выше общих темпов роста числа заявок в Роспатент (+11,5%). Быстрее всего активность предпринимательниц растёт в медицине, IT и строительстве, выяснили ВТБ и «Онлайн Патент» в совместном исследовании ко Дню женского предпринимательства.

С января по сентябрь женщины подали 17 966 заявок на регистрацию товарных знаков — в среднем около 66 в день против 55 годом ранее. Чаще всего они регистрировали бренды в сфере рекламы и управления бизнесом (6,8 тыс. заявок), образования, развлечений и культуры (4,7 тыс.), а также одежды и обуви (4,1 тыс.). В число наиболее популярных направлений вошли также медицина и косметология (3 тыс.), косметика и бытовая химия (2,1 тыс.), общественное питание и гостиничный бизнес (1,8 тыс.).



Наиболее заметно за год выросло число заявок в медицине и косметологии — сразу на 53%. Высокую динамику показали также IT и наука (+39,4%), строительство и ремонт (+35,5%), рестораны и гостиницы (+30,8%). При этом в некоторых традиционных потребительских категориях активность снизилась: в одежде и обуви — на 11%, текстиле — на 14,9%.



«Регистрация товарного знака — один из шагов к развитию собственного бренда. Предприниматели всё чаще задумываются не только о запуске бизнеса, но и о том, как защитить его на перспективу. Для ВТБ важно помогать клиентам решать такие задачи на разных этапах развития компании, в том числе в вопросах интеллектуальной собственности. Мы видим, что эти услуги востребованы, поэтому развиваем цифровой сервис, который позволяет пройти весь путь регистрации товарного знака онлайн в сопровождении экспертов», — отметил Спартак Солонин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса.



«Рост числа заявок на товарные знаки может говорить о том, что предпринимательницы всё чаще строят планы на долгосрочное развитие бизнеса. Пока компания небольшая, защита бренда не всегда кажется приоритетом. Но с выходом на новые рынки, развитием продаж или запуском франшизы товарный знак становится важным бизнес-инструментом. Это уже не просто юридическая формальность, а способ защитить то, во что предприниматель вкладывает время и ресурсы», — рассказала Алина Акиншина, генеральный директор компании «Онлайн Патент».



Методология исследования. ВТБ и «Онлайн Патент» проанализировали данные Роспатента за январь — сентябрь 2025 и 2026 годов. Заявительниц определяли по ФИО. Одна заявка может включать несколько классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), поэтому сумма заявок по категориям превышает их общее количество.



Справка

«Онлайн Патент» — цифровая платформа для защиты интеллектуальной собственности и управления IP-рисками. Сервис позволяет проверять и регистрировать товарные знаки, оформлять патенты и управлять интеллектуальными правами. Платформой пользуются более 120 тыс. пользователей, с её помощью зарегистрировано свыше 13,5 тыс. товарных знаков. Среди клиентов сервиса — более 17 тыс. компаний.