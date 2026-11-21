В регионах России каждую неделю фиксируют, как меняются цены на базовые продукты питания. Согласно свежим данным, которые 16 ноября опубликовало правительство Саратовской области, подорожание коснулось 6 категорий товаров повседневного спроса. Снижение стоимости зафиксировано лишь по одной позиции.

Самый заметный рост цены показал чёрный байховый чай. В среднем по рознице килограмм этого напитка за 7 дней подорожал на 120 рублей и достиг 1180,8 рубля. При этом в начале месяца магазины, наоборот, несколько уменьшали его стоимость.

Резкие колебания цены на чай в последние недели осени специалисты связывают с рядом причин. Импортёры пересмотрели закупочные расценки, транспортные издержки выросли, а крупные торговые сети поменяли условия акций.

Помимо чая, в пределах 10–18 рублей за килограмм прибавили в цене молочная продукция и кондитерские изделия. Масло сливочное стоит теперь 1056,96 рубля; сыры твёрдых, полутвёрдых и мягких сортов — 863,4 рубля; творог — 418,69 рубля; сметана — 356,43 рубля; печенье — 292,82 рубля.

Единственным товаром из списка социально значимых позиций, который за неделю подешевел, стала мороженая рыба в неразделанном виде. Её стоимость снизилась на 11 рублей — до 305,67 рубля за килограмм. Что касается остальных базовых продуктов в регионе, то по ним расценки либо остались на прежнем уровне, либо изменились незначительно.