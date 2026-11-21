В 2027 году в Саратовской области капитально отремонтируют 19 школ и 4 детских сада. Список учреждений опубликовал 21 ноября паблик «Володин Саратов».



Напомним, благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина выделено финансирование на завершение строительства и капремонт саратовских школ и детских садов. Соответствующее решение принято при рассмотрении проекта федерального бюджета во втором чтении. На эти цели суммарно предусмотрено 3 млрд 193,05 млн рублей.



В Саратове завершат строительство школы на 1500 мест в микрорайоне Авиатор. Также достроят два детских сада: на 160 мест в Саратове (Иволгино); на 400 мест в Энгельсе (Шурова Гора).



Кроме того, будет проведен капитальный ремонт 19 школ и 4 детских садов Саратовской области.



В списке - гимназия № 2 и школа № 82 Саратова, школа № 2 Аркадака, школа № 2 Балакова, гимназия имени Гарнаева в Балашове (второе здание), школа для обучающихся по адаптивным программам № 11 Балашова, школа имени Горбатова поселка Возрождение Хвалынского района, школа имени Героя Советского Союза Мясникова села Вязовка Татищевского района, школа № 1 поселка Дергачи, санаторная школа-интернат Калининска, школа № 1 имени Пряхиной поселка Мокроус, школа № 1 Новоузенска, школа № 1 поселка Новые Бурасы, школа поселка Озинки, школа № 2 имени Героя Советского Союза Шамаева Петровска, школа № 9 Ртищева, школа № 3 имени Щеголева ЗАТО Светлый, школа имени Худякова села Царевщина Балтайского района, школа № 12 города Шиханы. Также будут обновлены детские сады: № 196 компенсирующего вида и № 30 в Саратове, «Звездочка» в Аткарске, № 30 «Сказка» в Вольске.