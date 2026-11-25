Волонтёры партийного проекта «Женское движение Единой России» Даниловского сельского Дома культуры сегодня с душой и теплом приступили к засолке сала — особого символа силы, стойкости и домашнего уюта.



«Каждая порция этого традиционного угощения наполнена заботой и благодарностью тем, кто сейчас выполняет свой долг на специальной военной операции.



Наши бойцы высоко ценят такие посылки: для них это не просто еда, а частичка родного дома, источник сил и вдохновения в нелёгкие минуты службы. Пусть каждый кусочек сала станет залогом здоровья, мужества и скорой победы! Мы верим в вас, гордимся вами!



За сало отдельное спасибо Светлане Зоновой из Прокудино!» — поделилась активистка партийного проекта «Женское движение Единой России», директор сельского Дома культуры Ольга Симогостицкая.



Приоритет работы партии «Единая Россия» поддержка участников СВО и их семей, а также реализация Народной программы.