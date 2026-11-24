Выбор профессии без скуки и нотаций: в МАОУ «СОШ с. Александровка» прошла классная профориентационная встреча!



«Сегодня в гостях у учеников МАОУ „СОШ с. Александровка“ побывала Светлана Зарьянцева — почётный работник общего образования, местный координатор проекта „Женское движение Единой России“ в Заводском районе и куратор направления „Гуманитарная миссия“ партийного проекта „Женское движение Единой России“ в Саратовской области. И это был совсем не обычный „урок о профессиях“, а живой, искренний и по-настоящему заряжающий разговор.



С первых минут Светлане Александровне удалось захватить внимание наших ребят. Вместо сухих фактов и шаблонных советов она поделилась реальным опытом — как в сфере образования, так и в масштабной общественной и гуманитарной работе. Гостья рассказала, как устроена эта деятельность изнутри, какие качества и навыки сегодня действительно ценятся и как не бояться брать на себя ответственность.



Атмосфера в зале была невероятной: школьники слушали на одном дыхании, активно включились в диалог, задавали острые и нестандартные вопросы, спорили и рассуждали о своем будущем. Было видно, как у многих загорелись глаза и появились новые идеи, куда двигаться дальше.

Коллектив и ученики МАОУ „СОШ с. Александровка“ выражают огромную благодарность Светлане Александровне за энергию, открытость и такой вдохновляющий разговор! Уверены, эта встреча помогла нашим ребятам по-новому взглянуть на выбор своего пути и понять, как много возможностей открыто перед ними уже сейчас», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе, участница партийного проекта «Женское движение Единой России» Татьяна Келып.



«Обсуждение коснулось вопросов профориентации и получения компетенций и опыта для успешной учебы и трудоустройства. А также рассказала о гуманитарной миссии Женского движения. Мы провели по-настоящему живой и искренний диалог, который зарядил энергией и меня, и ребят. Я старалась быть максимально открытой, делилась своим личным опытом, отвечала на самые разные вопросы ребят — от того, почему я выбрала именно эту профессию, до того, как удается успевать всё и даже больше.



Видеть их горящие глаза и искренний интерес — это лучшая награда! Надеюсь, наша встреча помогла им сделать шаг навстречу своему будущему», — поделилась Светлана Зарьянцева.