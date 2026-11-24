В Духовницкой школе кипели настоящие спортивные страсти! В спортивном зале прошли III традиционные внутришкольные соревнования по баскетболу, посвященные памяти выпускника школы Ивана Хохлова, погибшего при исполнении воинского долга. За переходящий Кубок боролись сборные команды 5-11 классов, демонстрируя не только мастерство, но и невероятное единство.

«Три дня баскетбольного драйва пролетели незаметно! Турнир открылся торжественной церемонией, где самые юные игроки 5-6 классов продемонстрировали свой задор. Затем на площадке развернулись настоящие баталии: команды 7-8 классов поразили всех скоростью и продуманной тактикой. А кульминацией стали игры 9-11 классов, которые выявили сильнейших. Завершился праздник спорта трогательным награждением победителей.

На протяжении всего турнира чувствовалась особая поддержка и сплоченность. На открытии и закрытии присутствовали почетные гости: директор школы, активистка партийного проекта „Женское движение Единой России“ Татьяна Фролова, мама Ивана Хохлова, Нина Борисовна. Ее присутствие наполнило соревнования особым смыслом, превратив их в живую дань уважения мужеству и силе духа Ивана — героя, чья память живет в наших сердцах и делах.

Переходящий кубок нашел своего заслуженного обладателя, но главная победа — это сохранение памяти о наших героях и воспитание в подрастающем поколении чувства долга, единства и уважения к прошлому», — поделилась местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Духовницком районе Ирина Канунникова.