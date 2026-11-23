Продолжается решение вопросов благоустройства, поднятых жителями Балашова на приёме граждан у депутата Госдумы Николая Панкова.

В том числе, проведены ремонтные работы на пешеходной лестнице и бетонном мостике, расположенных на ул. Советской. Там установлены новые ограждения, заменены ступени.

Дополнительно отсыпаны твёрдым материалом наиболее проблемные участки дороги на ул. Советской. Это участок от дома № 92 до пересечения с ул. Есенина, на пересечении ул. Ревякина и ул. Пугачевская и у дома № 95 на ул. Ревякина.

«Жители рассказали на приёме, что по ул. Советской невозможно пройти. А пешеходный мостик был в ужасном состоянии. Важно, что теперь обеспечена безопасность людей. Вместе с районом продолжим добиваться решения вопросов, которые поднимают люди», — отметил Николай Панков.