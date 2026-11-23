В Национальном музее Республики Казахстан в Астане югорчане представили выставку «Иртышский транзит», сообщает informugra.ru

Она стала результатом международной медиаэкспедиции «Иртыш индустриальный» и знакомит не только с научной стороной изучения реки и населённых пунктов вдоль неё в России, Казахстане и Китае, но и с тем, какие люди встречались на пути. Об этом рассказал в программе «Здесь и сейчас» на телеканале «Югра» директор Музея природы и человека Иван Яшков.



«На протяжении всей экспедиции по Иртышу нас сопровождали человеческие истории. Мы общались с людьми, в городах посещали разные объекты, слышали речь на различных языках и повсюду ощущали многообразие и гостеприимство — и на казахстанской земле, и в Китае», — подчеркнул Яшков.



По его словам, участники пришли к выводу, что рассказывать о многоголосии, многоязычности и многокультурности ландшафта Иртыша важно не только в России, но и в Казахстане, и в Китае. «По этой причине выставка сегодня расположена в центре Иртышского бассейна — в Астане», — отметил директор музея.



Свои впечатления от экспедиции озвучил научный сотрудник отдела «История Казахстана» Национального музея Республики Казахстан Серик Абдрахманов: «Мой опыт участия в этом замечательном проекте «Иртыш индустриальный» в первую очередь связан с сотрудничеством с коллегами из Музея природы и человека и с посещением ключевых и особенно значимых мест, по которым проходит Иртыш».



В 2024 году Музей природы и человека и Музей геологии, нефти и газа Ханты-Мансийского автономного округа запустили международный научно-просветительский проект «Иртыш индустриальный». В него вошли учёные из разных музеев, включая Институт географии РАН (Москва), Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный музей Республики Казахстан (Астана), студенты Югорского государственного университета, а также представители средств массовой информации. Главная цель экспедиции — изучить природную, культурную и индустриальную значимость трансграничной реки Иртыш, протекающей по территории России, Казахстана и Китая.



Ранее выставку уже представляли несколько раз, в том числе на ВДНХ.