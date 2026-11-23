Волонтеры партийного проекта «Женское движение Единой России» Даниловского сельского Дома культуры и неравнодушные жители Аткарского района продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции.



«Стараемся внести свой вклад в общее дело. Каждый день к нам приходят люди разного возраста: молодёжь и взрослые, утром и вечером, невзирая на погоду. Вместе мы создаём накидки Леший — защитные элементы экипировки для наших солдат, участвующих в специальной военной операции (СВО).



В этой работе есть что-то очень важное и душевное: своими руками мы делаем то, что согреет бойцов вдали от дома, защитит их в трудную минуту. Это наш маленький, но значимый жест поддержки тем, кто сейчас стоит на страже Родины. Пусть каждый стежок несёт частичку тепла и веры в победу!», — отметила участница партийного проекта «Женское движение Единой России», директор сельского Дома культуры Ольга Симогостицкая.



Приоритет работы партии «Единая Россия» поддержка участников СВО и их семей, а также реализация Народной программы.