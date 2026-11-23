Коллектив, учащиеся и родители МАОУ «Гимназия № 108» приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи, организованной участниками партийного проекта «Женское движение Единой России» Ленинского района г. Саратова.



«Они доставили в Центр детского творчества коробки с лекарствами, перевязочным материалом, чаем, кофе, печеньем и многим другим. Скоро этот груз будет отправлен нашим воинам. Каждая такая посылка — проявление нашей заботы о тех, кто под ежеменутным огнём стоит на защите нашего Отечества и наш маленький вклад в общую победу», — отметила местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Ленинском районе Татьяна Тихонова.



Напомним, поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии «Единая Россия».