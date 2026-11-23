Одно из старейших предприятий Приволжской железной дороги — локомотивное депо Саратов — отметило 155 лет со дня основания. Преемниками исторического предприятия являются эксплуатационное локомотивное депо «Саратов Пассажирское» Приволжской дирекции тяги ОАО «РЖД», которое обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки на электро- и теплотяге, и сервисное локомотивное депо Саратов Приволжского филиала компании «ЛокоТех-Сервис», обеспечивающее обслуживание и ремонт подвижного состава.

Торжественное мероприятие собрало несколько поколений железнодорожников: руководителей дороги и депо, действующих сотрудников и ветеранов. Деповчан поздравили директор Приволжского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» Виталий Миронов, заместитель главного инженера Приволжской железной дороги Владимир Лоещук, заместитель начальника Приволжской дирекции тяги по эксплуатации Андрей Скрыпнюк, почётный железнодорожник, экс-начальник дирекции тяги Сергей Рогов, начальник эксплуатационного локомотивного депо «Саратов Пассажирское» Андрей Дьяков, начальник сервисного локомотивного депо Саратов Алексей Гейбель и другие.

Центральным событием праздника стало чествование работников. Награды получили более 50 человек: благодарности генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД», дороги, областного министерства транспорта, муниципалитета, профсоюза. Со сцены прозвучали тёплые слова о заслугах работников предприятий, верности профессии, трудовых достижениях.

К знаменательной дате в сервисном локомотивном депо Саратов была открыта Доска почёта, на которую занесены имена 16 сотрудников, чьим трудом обеспечивается надёжность движения на Приволжской магистрали.

«За более чем полтора века депо прошло путь от деревянного здания до современного предприятия. За вехами истории — труд тысяч людей. Доска почёта — знак признания тем, кто ежедневным трудом создаёт репутацию депо сегодня. Впереди — новые задачи, уверен, коллектив справится с ними так же достойно, как справлялись поколения саратовских железнодорожников все эти годы», — отметил директор Приволжского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» Виталий Миронов.

Отдельным сюрпризом стало чествование музея: в 2026 году ему исполнилось 45 лет. В фондах музея — свыше тысячи экспонатов, включая уникальный макет паровозного депо Саратова образца 1871 года. За сохранение экспозиции и активную просветительскую работу награждён его хранитель Николай Разумкин.

Справочная информация:

Приволжский филиал «ЛокоТех-Сервиса» осуществляет деятельность в границах Приволжской железной дороги, в него входят 6 сервисных локомотивных депо — Волгоград, Сарепта, Астраханское, Ершовское, Петроввальское, Саратов.

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