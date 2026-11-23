Новогодний стол без красной икры — это уже не праздник.

Но в этом году за деликатес придётся платить много: на сайтах бесплатных объявлений в Югре килограмм предлагают примерно от 10 тысяч рублей, на рынках цены ещё выше, а продавцы предупреждают о возможном росте к праздникам. В стремлении сэкономить можно наткнуться на имитацию — так называемый «рыбный бульон». Как избежать обмана, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Югре, сообщает телеканал Югра.



Где покупать. Самый надёжный вариант — крупные сетевые магазины, специализированные рыбные отделы или покупка у официальных производителей. Рынок и интернет-магазины не дают гарантий качества: иногда там действительно можно найти выгодный вариант, но нередко приходится столкнуться с разочарованием.



Как проверить упаковку. Осмотрите банку со всех сторон: вздутая, помятая или ржавая тара должна насторожить. На этикетке обязаны быть указаны производитель, состав, дата изготовления и срок годности. Также требуется код «Честного знака»: икра осетровых и лососевых рыб подлежит обязательной маркировке.



Что указано в составе. В настоящей икре находятся сама икра, соль и разрешённые консерванты. Если в составе встречаются альгинаты или красители, а продукт назван «икорным изделием», скорее всего это имитация либо структурированный продукт.



Как выглядят икринки. Натуральная икра имеет целые, примерно одинаковые по размеру икринки, естественный, не слишком яркий цвет и небольшой «глазок» внутри. В банке не должно быть жидкости: если при встряхивании содержимое заметно «булькает», лучше выбрать другую упаковку.



Дата производства. Период нереста красной икры обычно приходится на июнь–октябрь. Поэтому расфасованный «зимний» продукт с высокой вероятностью сделан из замороженного сырья.



Температура хранения. Икру нужно держать в холодильнике при температуре от -4 до -6°C. Покупая деликатес с рук, легко получить просрочку и вместо праздничного блюда — неприятные последствия.