В Научно-технологическом университете «Сириус» прошла научно-практическаяконференция "Субъектность личности иколлектива: вопросы исследования и развития«,приуроченная к 130-летию со дня рождения Л.С.Выготского. Ключевыми вопросами конференциистали формирование субъектной позицииобучающегося в образовательном процессе,потенциал коллективного воспитания и обучения,совместная деятельность и личностное/профессиональное самоопределение.

Программа конференции включала лекцииведущих специалистов, обсуждение результатовисследований, мастер-классы и дискуссии. Работастроилась по двум трекам — исследовательскому ипедагогическому.

Доцент кафедры прикладной информатики и моделирования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анна Колобовапрошла отбор в состав участниковисследовательского трека и выступила с постернымдокладом на тему «Современное осмыслениефеномена субъектности обучающихся впространстве высшей школы: от культурно-исторической теории к современным практикамразвивающего обучения». Она познакомилаприсутствующих с практическими инструментамиразвития субъектности, которые применяютсякафедрой прикладной информатики имоделирования ПИУ РАНХиГС в работе состудентами направления подготовки «Прикладнаяинформатика».

«Участие в подобных мероприятиях важно. Этои развитие «мягких» и «жестких» навыковсовременного преподавателя высшей школы, идемонстрация, апробирование имеющихсяпедагогических наработок. Прежде всего, участвуяв мастер-классах и нетворкингах конференции, яполучила новые знания и навыки, обеспечивающиеэффективный образовательный процесс в высшейшколе. Их я буду ежедневно применять в работе состудентами направления подготовки «Прикладнаяинформатика» и других направлений, причем как вобучении, так и в рамках внеучебных мероприятий.Также мной установлены контакты с коллегами изроссийских регионов, что позволит в будущемреализовать совместные проекты. Кроме того, то,что мои материалы прошли отбор в Научно-технологическом университете "Сириус",подтверждает высокий уровень преподавания вПоволжском институте управления имени П.А.Столыпина", ‒ отметила Анна Колобова.

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