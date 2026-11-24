В Музейной комнате районного Дома культуры прошло мероприятие, ставшее мостом между прошлым и настоящим. В этот день под одной крышей собрались волонтёры, активисты «Движения Первых» и семья военнослужащего, отдавшего жизнь в зоне СВО. Экскурсию для гостей провела активистка партийного проекта «Женское движение Единой России» Духовницкого района Грета Федорова, позволив каждому прикоснуться к живой истории через уникальные экспонаты.

«Центральным событием стала передача семьёй Героя в дар музею „Ордена Мужества“. Эта церемония — не просто акт передачи награды, а передача эстафеты ответственности за будущее страны. Минутой молчания почтили память всех воинов, павших в зоне специальной военной операции, а живое общение с родными героя стало для молодёжи бесценным уроком мужества.

Подобные инициативы, объединяющие семьи защитников Отечества, создают прочный фундамент для воспитания гражданской позиции и глубокого уважения к подвигу предков», — отметила Грета Федорова.