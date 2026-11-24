Волонтёры партийного проекта «Женское движение Единой России» из посёлка Сазоново вновь доставили в пункт сбора гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.



«В этот раз женщины подготовили: маскировочные сети (12 штук) — важнейший элемент защиты, который помогает укрыть наших бойцов и технику на передовой. 60 штук нижнего белья, сшитых вручную. Обеспечение гигиены — базовая, но необходимая поддержка для ребят.



Каждый такой выезд приближает нашу общую Победу и показывает силу сплочённости. Выражаем огромную благодарность всем причастным за неустанный труд, самоотдачу и неравнодушие», — отметила местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Аткарском районе Валентина Шпакова.



Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии «Единая Россия».