На XI Международном форуме Финансового университета областной центр удостоен специальной премии «За успехи в повышении качества жизни населения»



По итогам пятилетнего исследования (с 2021 по 2026 год) Саратов занял третье место в России, продемонстрировав впечатляющий рывок: индекс качества жизни вырос с 19 до 32 пунктов.



Как пояснил заместитель научного руководителя Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, итоговый рейтинг опирается не только на статистику, но и на социологические опросы самих горожан.

«Преимущество Саратова в том, что он очень сильно продвинулся в плане комфортной среды. Респонденты отмечали серьезное развитие инфраструктуры. Я и сам был в прошлом году в Саратове — чего стоит замечательная набережная, множество прогулочных зон, скверов и парков. Такое масштабное развитие было бы невозможно без поддержки Вячеслава Викторовича Володина. Проект бюджета на следующий год предусматривает реализацию целого ряда новых крупных проектов, поэтому у города есть все возможности продвинуться в нашем рейтинге еще выше.



Положительные изменения отразились и на социальном климате. Саратов вошел в десятку лучших городов страны по снижению уровня конфликтности и преодолению деструктивного поведения, заняв шестое место в обоих рейтингах. Одновременно в городе фиксируется рост деловой активности и улучшение условий для ведения бизнеса. В федеральном бюджете уже заложены средства на завершение реставрации Театра оперы и балета, реконструкцию транспортной развязки на Стрелке, возведение путепровода в районе Зуборезного и дальнейшее обновление трамвайной сети. Кроме того, запланировано строительство новой школы на 1500 мест в микрорайоне „Авиатор“ и детского сада в поселке Иволгино — подчеркнул эксперт.



Эта награда, в первую очередь оценка того, как меняется повседневная жизнь в Саратове. Главное, что эти перемены видят и отмечают сами саратовцы — именно их ответы легли в основу исследования. Впереди масштабная работа: в проекте бюджета на следующий год при поддержке Вячеслава Викторовича Володина заложено множество новых крупных проектов. Главная задача муниципалитета сделать так, чтобы каждый бюджетный рубль в этих инициативах был потрачен максимально эффективно и приносил реальную пользу городу и его жителям», — подвел итог глава МО «Город Саратов» Игорь Молчанов.