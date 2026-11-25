Завтра, 26 ноября, в Саратове пройдёт плановое отключение холодного водоснабжения. Об этом сообщает МУПП «Саратовводоканал».



Чтобы обеспечить жителей питьевой водой, в Кировском и Ленинском районах организуют подвоз воды автоцистернами.



Ленинский район:



10:00–11:00 — просп. им. 50 лет Октября, д. 118;

11:00–12:00 — просп. им. 50 лет Октября, д. 126;

12:00–13:00 — просп. им. 50 лет Октября, д. 130;

13:00–14:00 — просп. им. 50 лет Октября, д. 136;

14:00–15:00 — просп. им. 50 лет Октября, д. 144.



Кировский район:



10:00–10:30 — ул. Мельничная, д. 51/55;

10:30–11:00 — ул. Луговая, д. 100;

11:00–11:30 — ул. Луговая, д. 10/112;

11:30–12:00 — ул. Луговая, д. 40/60;

12:00–12:30 — ул. Молочная, д. 5/13;

12:30–13:00 — просп. им. 50 лет Октября, д. 20/32;

13:00–13:30 — просп. им. 50 лет Октября, д. 34/56;

13:30–14:00 — просп. им. 50 лет Октября, д. 74.



Время прибытия автоцистерн указано ориентировочно. График подвоза воды могут скорректировать с учётом потребностей жителей.