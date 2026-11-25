Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к Правительству РФ с просьбой о включении в инвестиционную программу ОАО «РЖД» электрификацию железнодорожного участка на маршруте Саратов — Москва.

По словам Володина, электрификация участка Ртищево — Мичуринск (267 км) сократит время в дороге до Москвы на 2 часа. Сейчас это время уходит на замену электровоза на тепловоз и обратно.

«Это касается не только жителей Саратовской, Тамбовской и Пензенской областей, но и тех, кто из Москвы добирается в Адлер, Алматы и другие города. Все, кто в этих направлениях совершают поездки, сталкиваются с данной проблемой», — сообщил Володин.