В Духовницкой школе им. Г.И. Марчука в рамках работы женского клуба прошёл душевный вечер для сообщества «Родные-Любимые», объединивший поколения.

Местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Духовницком районе Ирина Канунникова, представила федеральный проект «Проводники смыслов. Новый маршрут», сделав особый акцент на важности совместного творчества в семье.

Советник директора и активистка «Женского движения Единой России» Татьяна Аксенова рассказала о «Движении Первых» и конкурсе «Большая перемена», познакомив ребят с новыми возможностями для развития, самореализации и достижения успеха.

Вечер завершился мастер-классом, который провела Александра Жигалова. Семьи вместе создавали поделки, а собранные средства Грета Фёдорова направила на гуманитарную помощь в зону СВО.

«Мероприятие стало не только площадкой для обмена идеями и получения новой информации, но и ярким примером того, как совместные усилия могут приносить пользу. Это событие в очередной раз доказало: когда мы вместе — мы настоящая сила!», — отметила Ирина Канунникова.