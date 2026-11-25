Одним из основных направлений деятельности в рамках реализации партийного проекта «Женское движение Единой России» является женское и семейное здоровье.



Работа в рамках данного направления способствует формированию здорового образа жизни и укреплению института семьи. С этой целью в Центре детского творчества Ленинского района и при поддержке местного координатора проекта «Женское движение Единой России» Татьяны Тихоновой прошёл «Турнир поколений» — лично-командные соревнования по настольному теннису среди детей и их родителей.



Турнир стал ярким событием, объединившим спорт и семейные ценности. Всего соревновались 10 команд. Очки в командный зачёт складывались из личных результатов игроков.



Подача, зашита, удар! Динамика и спортивный азарт чувствовались в каждом движении. Особое внимание уделялось честной игре, соблюдению этикета и умению достойно принимать как победу, так и проигрыш.



В этом виде состязаний сильнее оказалась команда родителей! Самыми результативным игроками среди взрослых стали Артём Тимошенко и Елена Кочегарова Среди детей сильнейшими теннисистами стали Михаил Порывкин и Анастасия Попова.



«Главная ценность турнира — не только в спортивных результатах, но и в том, что он дал семьям возможность провести время вместе, увидеть сильные стороны друг друга и разделить радость от общих усилий!



Искренние слова благодарности за организацию данного мероприятия прозвучали в адрес его организаторов — заведующей спортивным отделом, активной участнице проекта Елене Шелест и главному судье — педагогу дополнительного образования Сергею Бугаеву», — отметила Татьяна Тихонова.