В Центре детского творчества не прерывается сбор гуманитарной помощи. Соловьева Нина Макаровна, более 40 лет проработавшая во Дворце пионеров, связала 40 пар теплых следочков для медицинского персонала прифронтового госпиталя.



«Хоть и маленькая, а все же помощь. Кому-то ножки согреет», — говорит ветеран труда. Нине Макаровне 87 лет, она активная наша помощница в реализации одного из приоритетных направлений работы народной программы партии «Единая Россия» по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Это не первая партия ее рукотворной помощи на фронт. Разноцветные клубочки из остатков пряжи в ее заботливых руках превращаются в теплые грелочки для тех, кто день и ночь спасает жизни наших защитников, отдавая им свою любовь и заботу«, — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Ленинском районе Татьяна Тихонова.