В Духовницкой школе кипит интеллектуальная жизнь: здесь работает кружок «Юный шахматист» под руководством активистки партийного проекта «Женское движение Единой России» Духовницкого района Татьяны Шквариной.



Занятия всегда начинаются с разминки, где особый восторг у ребят вызывает фигура коня с его уникальной способностью «перепрыгивать» через препятствия. На практике школьники учатся видеть угрозы, защищать короля от шаха и решать тактические задачи.



Главное правило кружка — не бояться ошибок. Каждая неточность становится поводом для совместного разбора, и уже через несколько минут ученик уверенно находит верное решение. Так шахматы воспитывают не только стратегическое мышление, но и стойкость, умение анализировать и радоваться успехам товарищей", — рассказала Татьяна Шкварина.