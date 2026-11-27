На предстоящей региональной неделе депутат Госдумы Николай Панков встретится с жителями ряда районов своего округа. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере «Макс».



«Вместе обсудим варианты решения задач, с которыми ко мне обращались.



В Балашове одна из таких — завершение строительства водозабора подземных вод и его ввод в эксплуатацию. Заеду и на строительную площадку дома под переселение из ветхого и аварийного жилья. Также встречусь с представителями управляющих компаний и старшими по домам. Скажу, вопросы ЖКХ и тарифов на коммунальные услуги — самые чувствительные для людей. Продолжу отстаивать их интересы.



Как и говорил ранее, в районах округа продолжу встречи с представителями ответственных структур по участию в госпрограммах. Районы по ряду проектов получили финансирование из федерального бюджета. Уже сейчас нужно готовить проектную и конкурсную документацию. Важно, чтобы все проекты были реализованы качественно и в срок. Наша задача — обеспечить эффективность каждого бюджетного рубля.



В Екатериновском, Калининском, Лысогорском и других районах планирую встретиться с аграриями, волонтерами, активными жителями. Также планирую провести приемы граждан. О месте и времени сообщу здесь», — рассказал Николай Панков.