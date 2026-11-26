Защита проектов в Правительстве Саратовской области: итоги обучения в Школе молодых управленцев

25 ноября в Правительстве Саратовской области состоялась защита выпускных проектов слушателей девятого потока регионального образовательного проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области», которые проходили обучение в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Мероприятие открыл заместитель руководителя аппарата Губернатора Саратовской области – начальник управления кадровой политики и государственной службы Правительства области, заместитель председателя Комиссии по реализации образовательного проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области» Пролеткин Антон Олегович, отметив, что слушатели прошли насыщенный путь от отборочных этапов до подготовки итоговых проектов.

Приветствуя участников, и.о. директора ПИУ РАНХиГС Ляпина Оксана Алексеевна отметила, что проекты, разработанные слушателями под руководством наставников Института, охватывают важнейшие социальные и управленческие направления и являются конкретными ответами на реальные вызовы времени и запросы Саратовской области.

В заседании приняли участие представители региональных министерств, органов местного самоуправления, вузов, научные наставники и эксперты.

Слушатели под руководством преподавателей Института ‒ доцентов кафедры государственного и муниципального управления Елены Щербань, Оксаны Тэйслиной, преподавателя Центра дополнительного образования Николая Пержу представили семь проектов, охватывающих самые разные сферы жизни региона ‒ от поддержки института семьи, развития детского туризма и спорта до подготовки лидеров для муниципального звена и ранней профориентации молодежи.

«Все проекты подготовлены на высоком уровне, и, несомненно, в этом большая заслуга как самих слушателей, так и научных руководителей и кураторов от органов власти, которым выражаю отдельную благодарность. Каждая из представленных инициатив отвечает реальным потребностям региона. Убежден, что эти наработки найдут практическое применение. Желаю вам успехов на этом пути!» ‒ обратился к выпускникам по итогам защиты Антон Пролеткин.

«На протяжении обучения слушатели Школы молодых управленцев осваивали современные технологии государственного и муниципального управления, а под руководством преподавателей ПИУ РАНХиГС и кураторов из органов власти работали над решением реальных проблем региона. Слушатели продемонстрировали глубокое понимание проблематики и готовность работать на результат. Благодарим кураторов из органов власти за экспертную поддержку, а наших выпускников ‒ за искренний интерес к развитию Саратовской области и ее муниципалитетов», ‒ отметила модератор защиты и научный руководитель Школы молодых управленцев от Института Елена Щербань.

Проекты выпускников ПИУ РАНХиГС, разработанные под руководством преподавателей вуза и кураторов из органов власти, рекомендованы к дальнейшей проработке и внедрению в муниципальных образованиях региона.

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