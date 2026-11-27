В Саратовской области отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Торжественное мероприятие прошло 27 ноября в Большом зале Правительства региона. В нем приняли участие губернатор Роман Бусаргин, министр сельского хозяйства Василий Котов, представители агропромышленного комплекса, ветераны отрасли, работники и руководители сельскохозяйственных предприятий.



В ходе торжественной церемонии Роман Бусаргин и Василий Котов вручили государственные и региональные награды работникам сельского хозяйства.



На мероприятии отметили представителей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, которые оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Шесть человек наградили медалью губернатора Саратовской области «За содействие специальной военной операции».



Отдельную часть церемонии посвятили награждению муниципальных районов и сельскохозяйственных предприятий за высокие производственные показатели. Призами губернатора «За получение наивысшей урожайности зерновых культур» отметили Балашовский, Калининский, Вольский, Татищевский, Балаковский, Энгельсский и Озинский районы.



Награды также получили хозяйства и предприятия, добившиеся высоких результатов в выращивании сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, овощей и бахчевых культур, развитии животноводства, птицеводства и переработке сельскохозяйственной продукции.



Мероприятие завершилось концертной программой с участием артистов Саратовской областной филармонии и творческих коллективов региона.