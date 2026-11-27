В преддверии Дня матери местное отделение партии «Единая Россия» Заводского района и активистки партийного проекта «Женское движения Единой России» присоединились к праздничной акции «Вкус заботы», организованной социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Возвращение». Мероприятие объединило многодетных матерей и жен участников специальной военной операции.



Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района Оксана Енина и местный координатор проекта «Женское движение Единой России» Светлана Зарьянцева, при поддержке регионального координатора, депутата Саратовской областной Думы Марии Усовой подготовили для участниц встречи подарки: каждой маме вручили цветы и теплый плед.



«Для юных гостей сотрудники центра подготовили творческий мастер-класс, где дети смогли проявить фантазию и создать поделки своими руками.



Для мам организовали отдельную программу с участием массажиста-косметолога и бьюти-наставника. Специалисты рассказали женщинам о техниках самомассажа, поделились рекомендациями по уходу за собой и ответили на интересующие вопросы.



Большое спасибо руководству и сотрудникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних „Возвращение“ за организацию такого душевного мероприятия», — поделилась Оксана Енина.



«Завершилось мероприятие общим чаепитием. В теплой и дружеской атмосфере участницы пообщались, поделились историями из жизни, рассказали о своих семьях и повседневных заботах. Встреча стала возможностью для женщин обменяться опытом, обсудить общие вопросы и поговорить с теми, кто находится в похожей жизненной ситуации», — добавила Светлана Зарьянцева.