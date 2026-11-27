Активистки «Женского движения Единой России» совместно с Заводским местным отделением партии доставили гуманитарную помощь и домашние пироги военнослужащим, проходящим лечение в госпитале Саратова. К акции «Вкус заботы» присоединились сотрудники и студенты Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса. Акция прошла при поддержке регионального координатора проекта «Женское движение Единой России» в Саратовской области Марии Усовой.



Для бойцов собрали необходимые средства личной гигиены, кондитерские изделия, чай и кофе. Особенным подарком стали свежие пироги, которые приготовили будущие повара из колледжа вместе со своими преподавателями-руководителями Ольгой Копыловой и Викторией Кадышевой. Студенты испекли для военнослужащих шарлотки, вложив в угощение частичку тепла и заботы.



«Этот груз особенный. Мы надеемся, что он поможет нашим героям быстрее восстановиться после ранений. От всей души благодарю всех, кто объединился ради этой цели. Уверена, что домашние пироги поддержат и порадуют ребят. В этом наше общее движение к Победе», – отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Оксана Енина.



«Для нас это гордость и радость, что мы хоть как-то помогаем нашим солдатам, которые защищают нас», – поделилась студентка колледжа Ольга Кожевникова.



Как рассказала руководитель проекта «Гуманитарная миссия» «Женского движения Единой России» в Саратовской области Светлана Зарьянцева, подобные акции проводятся регулярно.



«Федеральный проект “Женское движение Единой России” в очередной раз проводит акцию в госпитале. В этот раз в ней приняли участие студенты и преподаватели техникума, которые испекли пироги. Мы отвезли их в госпиталь, чтобы порадовать раненых ребят», – отметила Светлана Зарьянцева.



Кроме того, в преддверии Дня матери активистки поздравили руководителя госпиталя. От местного Заводского отделения партии «Единая Россия» и «Женского движения Единой России» ей передали подарок и цветы.