Глава Энгельсского района Максим Леонов:

"В городе завершается подготовка к новогодним праздникам. Специалисты МБУ «Энгельсгорсвет» уже установили большую часть световых конструкций, инсталляций и праздничных модулей, в том числе они появились и на новых общественных пространствах, созданных в городе в рамках проектов благоустройства.



Поставил задачу с 1 декабря начать включение городской иллюминации. В ближайшие дни праздничное оформление появится и на главной городской ёлке. Сегодня живое новогоднее дерево установили на центральной площади. В прошлом году мы впервые за много лет возродили эту добрую традицию и продолжаем её.



К созданию праздничного настроения присоединяются коммерческие и муниципальные организации, промышленные предприятия и объекты торговли. Они украшают фасады зданий и прилегающие территории, оформляют витрины и входные группы. Благодарю всех, кто вносит свой вклад в то, чтобы наш город стал ярче и уютнее в преддверии Нового года.



Уверен, праздничная атмосфера порадует жителей и гостей Энгельса и никого не оставит равнодушным".