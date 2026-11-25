В Духовницкой школе им. Г.И. Марчука прошла важная встреча с Татьяной Шмидт — сотрудницей ЗАГСа и активисткой партийного проекта «Женское движение Единой России» Духовницкого района.



«Ребята узнали о Всемирном дне ребёнка. Именно в этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребёнка, а в 1989-м — Конвенция ООН. Рассказала школьникам об их главных правах: на имя, семью, образование и защиту.



Особое внимание уделили самому первому документу — свидетельству о рождении. Дети поняли, что именно в ЗАГСе начинается официальная история каждого человека. Такие встречи закладывают фундамент правовой грамотности с самого детства», — рассказала Татьяна Шмидт.