В Аткарском доме-интернате для пожилых и инвалидов прошла встреча, организованная в рамках совместной инициативы партийных проектов «Женское движение Единой России» и «Единая страна — доступная среда». Это было трогательное событие, объединившее сотрудников учреждения, его жителей и гостей.

В мероприятии приняли участие председатель Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации военных инвалидов «Воин» — Дмитрий Спиридонов, участник специальной военной операции — Сергей Смеянов, местный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Валентина Шпакова, местный координатор партийного проекта «Единая страна-доступная среда» Валентина Эшкулова.

«Встреча была посвящена поддержке участников специальной военной операции, волонтёрской помощи и заботе о военных инвалидах. С приветственным словом к собравшимся обратился депутат Саратовской областной Думы Сергей Чередников.

Особенно трогательным моментом стало участие жителей дома-интерната Евгения Кривозельева и Андрея Волгина, которые передали в госпиталь необходимые технические средства реабилитации.

Участники мероприятия почтили память тех, кого уже нет с нами, минутой молчания. Гости также познакомились с работой местных мастериц, которые с большой заботой и вниманием плетут маскировочные сети для наших военнослужащих. Не остался без внимания и стенд „Герои специальной военной операции“, у которого многие задержались, чтобы почтить подвиг защитников Отечества», — рассказала Валентина Шпакова.