Саратовский регоператор по обращению с ТКО призывает управляющие многоквартирными домами организации погасить долги за вывоз отходов до Нового года. В настоящее время общая сумма задолженности всех УК превышает 81 млн рублей.



При этом на топ-10 наиболее крупных должников, которые продолжают вести деятельность, приходится более 20% от общей суммы долга всех управляющих организаций:

- ООО «САРЖИЛКОМПЛЕКС» (сумма долга 3,2 млн рублей);

- ТСЖ «ВОСХОД» (сумма долга 2 млн рублей);

- ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОКОЛОВОГОРСКАЯ ЖЭК» (сумма долга 1,8 млн рублей);

- ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОЛЖСКАЯ-САРАТОВ» (сумма долга 1,4 млн рублей);

- ООО «АЛЬБИОН» (сумма долга 1,3 млн рублей);

- ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ФРИ ДОМ СЕРВИС» (сумма долга 1,2 млн рублей);

- ООО «ДОМ-СЕРВИС НА КРАСНОДАРСКОЙ» (сумма долга 1,2 млн рублей);

- ООО «АДАМАС» (сумма долга 1,2 млн рублей);

- ООО «ДОМАКОНТАКТ» (сумма долга 1 млн рублей);

- ТСЖ «ЖК ДУБЛЬ» (сумма долга 936 тыс. рублей).



Саратовский регоператор призывает управляющие компании, которые не соблюдают платежную дисциплину, погасить до конца года задолженность. Именно своевременная оплата услуги по обращению с ТКО является залогом своевременного ремонта спецтехники мусоровывозящих компаний, что особенно важно в зимний период.



Напоминаем, каждый житель области может проконтролировать платежную дисциплину своей УК. Полный список организаций, имеющих долги за услугу по обращению с ТКО, опубликован по ссылке https://64.citymatic.ru/documents. Информация обновляется ежемесячно.