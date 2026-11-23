В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина — филиале РАНХиГС проходитсразу несколько открытых интеллектуальныхконкурсов. Это возможность проявить себя,углубить знания по профильным предметам изаработать 7 дополнительных баллов к ЕГЭ припоступлении в 2027 году.Вот какие испытания ждут участников:

• «Статус по праву» — конкурс для будущихюристов и всех, кто хочет разобраться в праве.Включает пять секций: от прав человека дотрудовых и гражданских правоотношений.Отборочный этап проходит дистанционно до 7декабря 2026 года, финал состоится 16 декабря2026 года на базе Института;

• «Социум» — специально для тех, кто готовитсяк ЕГЭ по обществознанию. Участников ждутзанятия от преподавателей Института,дискуссии и разбор ключевых тем по всемсферам общества. Отборочный этап ‒ с 21января по 29 марта 2027 года. Заключительныйэтап конкурса пройдет 6 апреля 2027 года;

• Столыпинская олимпиада — для любителейистории. Участвовать могут школьники 8-11классов (для каждой возрастной группыпредусмотрены свои задания). Отборочныйэтап ‒ дистанционно со 2 ноября 2026 года по 1марта 2027 года, финал ‒ 10 марта 2027 годаочно в Институте;

• «Политический код» — новыйинтеллектуальный вызов для тех, ктоинтересуется политикой, устройствомгосударства и современными политическимипроцессами. Дистанционный отборочный этапстартует 1 декабря 2026 года, а очныйзаключительный этап пройдет 9 февраля 2027года;

• «A Bridge to English World» — конкурс поанглийскому языку для учащихся 8-9 и 10-11классов. Это возможность показать умениевыражать мысли на английском, расширитьсловарный запас и усовершенствоватьязыковые навыки. Отборочный этап продлитсядо 16 марта 2027 года (онлайн), финал ‒ 24марта 2027 года.

Все очные этапы проходят на одной площадке— в Поволжском институте управления имени П.А.Столыпина РАНХиГС (г. Саратов, ул. Московская,д. 164).

Главный бонус: победители перечисленныхконкурсов получают по 7 дополнительных баллов кЕГЭ при поступлении в ПИУ РАНХиГС в 2027году.

С более подробной информацией об участии в конкурсах можно ознакомиться на официальном сайте ПИУ РАНХиГС.

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