Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» поздравил жительниц области с Днём матери.



«Мама - это первое слово и главный человек в нашей жизни. Очень важно всегда говорить им теплые слова, беречь и заботиться о них.



Дорогие мамы, поздравляю вас с праздником. Низкий поклон многодетным мамам и тем, кто воспитал защитников Родины.



Будьте всегда счастливы и любимы», - пишет Николай Панков.