27 ноября под председательством заместителя Председателя Правительства Саратовской области Алексея Никитина состоялось заседание рабочей группы по реализации дорожной карты по улучшению условий ведения бизнеса на территории региона.



Одной из тем заседания стала организация работы в информационной системе «Регионы-ДК», разработанной Агентством стратегических инициатив для мониторинга реализации Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. С докладом выступила и.о. министра инвестиционной политики Саратовской области Вера Лазукина.



В рамках Национальной модели до 2030 года регионам необходимо достичь 24 ключевых показателей эффективности. По всем показателям в Саратовской области отмечается положительная динамика. Региональная дорожная карта включает более 100 мероприятий, направленных на сокращение сроков административных процедур, упрощение оформления земельных участков и подключения к инженерным сетям, снижение административной нагрузки на бизнес.



«Информационная система «Регионы-ДК» позволяет отслеживать прогресс в снижении административных барьеров и оценивать изменения условий для бизнеса. В системе предусмотрены ежеквартальная отчетность о выполнении мероприятий и экспертная оценка результатов с участием предпринимательского сообщества», — отметила Вера Лазукина.

