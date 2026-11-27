В Духовницкой школе для учеников 9 «А» класса прошла познавательная викторина «Осторожно, тонкий лёд!». Её организовала активистка партийного проекта «Женское движение Единой России» Духовницкого района Татьяна Шкварина. Мероприятие стало важной частью профилактической работы по безопасности жизнедеятельности в преддверии зимнего сезона.



«Программа была построена так, чтобы знания перешли в навыки. Сначала ребята вспомнили теорию: безопасная толщина льда (от 10 см для пресной воды), его цвет (прочный — голубой, опасный — серый или жёлтый) и запрет на проверку прочности ударом ноги. Затем начался разбор реальных кейсов: как спасти друга, что делать, если под ногами появилась вода, и почему нельзя собираться группами на одном участке.



Такие встречи — это не просто проверка знаний. Это формирование культуры безопасности, где каждый осознаёт ответственность за свою жизнь и готов грамотно действовать, чтобы помочь другому», — отметила Татьяна Шкварина.