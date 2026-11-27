Поездка на выходные в малые туристические города обойдется в среднем в 14 тысяч рублей



Поездка на выходные в малые туристические города Центральной России для двух человек обходится в среднем около 14 тыс. рублей, в экономичных сценариях — 8–9 тыс. рублей. Такие данные получены в совместном исследовании ВТБ и технологической компании Platforma, изучивших расходы туристов по 53 категориям трат в 19 городах.



Оценка включает расходы на проживание, питание и дорогу из Москвы. Стоимость отдыха заметно различается в зависимости от направления и выбора гостиницы, заведений общепита и транспорта.



Наиболее широкий выбор гостиниц разных ценовых категорий аналитики зафиксировали в Костроме, Угличе, Сергиевом Посаде, Коломне, Переславле-Залесском и Ростове Великом. В этих городах стоимость ночи в бюджетных отелях начинается от 1,6–2 тыс. рублей.



Самые низкие цены на питание среди исследованных городов зафиксированы в Ростове Великом, Юрьеве-Польском и Козельске: полный обед из шести позиций здесь обойдется на одного человека в 1,7–1,9 тыс. рублей против медианного показателя около 2,7 тыс. рублей по всей выборке. Наиболее доступными направлениями по стоимости дороги из Москвы стали Сергиев Посад, Коломна и Боровск — поездка туда и обратно на поезде или автобусе обойдется примерно в 1 тыс. рублей.



Популярность туристического направления не всегда сопровождается более высокими ценами. Так, Суздаль лидирует среди исследованных городов по числу туристов в расчете на одного жителя, при этом стоимость обеда из пяти блюд там составляет около 2,7 тыс. рублей — на уровне среднего показателя по выборке, а дорога из Москвы и обратно обходится примерно в 1750 рублей на туриста.



«Наш анализ показывает, что важную роль играет разнообразие предложений: два города с сопоставимым средним уровнем цен могут существенно различаться по доступности бюджетного жилья и питания», — отметила директор по росту Platforma Анна Кучина.



Руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин отметил, что туристические направления существенно различаются по уровню цен и структуре предложения, и такая аналитика помогает предпринимателям оценивать спрос и конкурентную среду.



Исследование основано на агрегированных обезличенных банковских данных за май 2025 — август 2026 года, а также открытой информации о стоимости гостиниц, общественного питания, музейных билетов и транспорта из Москвы.