Как прикосновение мастера порой спасает от выгорания лучше психолога — секретный код «Прана Тай».
В гостях программы «Здоровый разговор» — эксперт, которая построила бизнес на самом дефицитном ресурсе современности: человеческом тепле. Людмила Михалёва, основательница сети спа-салонов «Прана Тай».
Ваше тело говорит на
языке симптомов, но вы забыли словарь. В этом выпуске мы переведём главное:
Как вернуть себе чувство безопасности, когда мир кажется враждебным?
Где именно живёт ваша тревога?
Как «голод по прикосновениям» разрушает вашу карьеру и отношения прямо сейчас?
Слушайте эфир завтра, 24 ноября, в 12:03 на волне 90,6 FM. Запись выпуска будет доступна в группе ВК. https://vk.ru/sarcitynews
Знаете того, кто на грани? Скиньте ему этот эфир!
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Как прикосновение мастера порой спасает от выгорания лучше психолога
Как прикосновение мастера порой спасает от выгорания лучше психолога — секретный код «Прана Тай».