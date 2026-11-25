Как прикосновение мастера порой спасает от выгорания лучше психолога — секретный код «Прана Тай».



В гостях программы «Здоровый разговор» — эксперт, которая построила бизнес на самом дефицитном ресурсе современности: человеческом тепле. Людмила Михалёва, основательница сети спа-салонов «Прана Тай».



Ваше тело говорит на

языке симптомов, но вы забыли словарь. В этом выпуске мы переведём главное:



Как вернуть себе чувство безопасности, когда мир кажется враждебным?



Где именно живёт ваша тревога?



Как «голод по прикосновениям» разрушает вашу карьеру и отношения прямо сейчас?



Слушайте эфир завтра, 24 ноября, в 12:03 на волне 90,6 FM. Запись выпуска будет доступна в группе ВК. https://vk.ru/sarcitynews



Знаете того, кто на грани? Скиньте ему этот эфир!

Делитесь — это реа льно спасает от срывов! А лучше сразу берите подарочный сертификат.