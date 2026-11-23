1–2 декабря в Москве пройдет 17-й Инвестиционный форум «Россия зовёт!». Организатором форума выступает банк ВТБ, а темой этого года заявлена «Закаляя экономику: прочность как стратегия роста».



В первый день запланированы пять сессий — о международном сотрудничестве, промышленной кооперации, макроэкономических трендах и влиянии нейросетей на инвестиции. Во второй день участники обсудят инвестиционные стратегии и инструменты для долгосрочного роста капитала.



Одна из дискуссий первого дня посвящена инвестициям в искусственный интеллект и трансформации глобальных инвестпортфелей под влиянием нейросетей. Другая сессия затронет будущее северных территорий России и место Арктики в мировой экономике. Отдельная дискуссия о промышленной кооперации будет посвящена поиску механизмов международного взаимодействия с зарубежными партнерами и привлечению инвестиций в совместные проекты.



На макроэкономической сессии выступят заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников. Модератором сессии станет первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.



«Сегодня перед Россией стоит задача возобновить инвестиционный цикл и выйти на траекторию устойчивого роста, пройдя закаливание жесткой денежно-кредитной политикой и внешними шоками», — сказал Пьянов.



Пленарную сессию в первый день традиционно модерирует президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.



Во второй день пройдет презентация инвестиционной стратегии на 2027 год, а также сессия о подходах к выбору компаний для вложений, об индивидуальных инвестиционных счетах и об инвестировании в криптоактивы. Для начинающих инвесторов предусмотрена отдельная образовательная программа, для подростков 12–17 лет организуют финансовый образовательный трек [ВНИМАНИЕ: отсутствует обязательная возрастная маркировка мероприятия].



Инвестиционный форум «Россия зовёт!» проводится с 2009 года. В течение года он собирает частных инвесторов, финансовых экспертов, аналитиков и представителей крупных эмитентов и государственных структур на региональных площадках, а завершается традиционным двухдневным мероприятием в Москве.