Участницы партийного проекта «Женское движение Единой России» и работники «Спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» собрали гуманитарную помощь на Запорожское направление, район Энергодар, в 1199 полк.



«Состав груза сформировали с учетом заявок военнослужащих. На передовую отправили продукты длительного срока хранения, чай, кофе, „сухой душ“ и другие необходимые вещи.



Для парней сейчас крайне важно чувствовать нашу сплоченность и поддержку. Мы и дальше продолжим делать всё, что в наших силах, чтобы поддержать наших ребят. Любая помощь, даже самая скромная, очень важна для тех, кто сейчас на передовой. Спасибо каждому, кто откликается и не остается в стороне. Вместе мы действительно сила!», — отметила куратор направления «Мои наставники» партийного проекта «Женское движение Единой России» Мария Хасанова.



Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии «Единая Россия».