Участницы партийного проекта «Женское движение Единой России» Ольга Манухина и Екатерина Лялина провели для пятиклассников важную беседу о правовом сознании.

«Обсудили с ребятами, где в повседневной жизни мы используем свои права, почему важны обязанности и как понимание ответственности помогает принимать верные решения», — сказала Ольга Манухина.

Особое внимание уделили теме краж. Через рассказ Н. Н. Носова «Огурцы» школьники разобрали суть воровства, его причины и последствия. Дети ответили на сложный вопрос: «Что делать, если видишь воровство?». Анализируя поступок героя, пятиклассники пришли к твёрдому выводу: воровство — это преступление, а жить нужно честно.

В завершение встречи каждый ученик получил памятку «Правонарушения — дорога в пропасть», чтобы всегда помнить о последствиях неверных шагов", — отметила Екатерина Лялина.